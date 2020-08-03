تشمل المدخنين... أطعمة مفيدة تقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

لاحظ الأطباء مؤخرا أن معدل الإصابة باضطرابات وسرطان الرئة قد ازداد في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.

ذكر موقع "تايمز ناو نيوز" بتقرير صحي أنه من الضروري جدا العناية وتعزيز صحة الرئة بشكل خاص، خاصة في ظل انتشار الفيروس التاجي الذي يستهدف الرئتين بشكل رئيسي.

ونظراً لكون النظام الغذائي يمكنه أن يلعب دوراً مهماً للغاية في الحفاظ على صحة أعضائنا، ذكر التقرير 5 أطعمة يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي لتقليل خطر الإصابة باضطرابات وسرطان الرئة، ومنها:

الخضروات الصليبية: وتشمل القرنبيط والملفوف والبقدونس والبروكلي والرشاد، وجميع الخضراوات التي تأخذ بتلاتها شكلاً صليبياً.

يمكن لهذه الأطعمة تقليل خطر الإصابة بالعديد العديد من الأمراض بما فيها سرطان الرئة لكونها غنية بالكبريتافان المعروف بخصائصه المضادة للأمراض السرطانية.

الأطعمة البرتقالية والحمراء اللون: الأطعمة البرتقالية والحمراء مثل الجزر والبرتقال والفلفل وغيرها غنية بالكاروتينات المعروفة بكونها مضادة للأكسدة إلى جانب كونها تمنح الفاكهة اللون. ووفقا للدراسات، يمكن لهذه المواد المضادة للأكسدة تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة وخاصة للأشخاص المدخنين بنسبة 37 في المئة.

فول الصويا: تشير بعض الأبحاث إلى أن الأستروجين قد يلعب دوراً في الإصابة بسرطان الرئة كما يؤدي إلى تطور سرطان الثدي.

وبما أن فول الصويا يساعد في إبقاء الهرمون تحت السيطرة، لذا فقد يكون تضمينه في نظامك الغذائي فكرة جيدة للحد من سرطان الرئة.

الأسماك الدهنية: من المهم جدا الإكثار من تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، لكونها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على صحة الرئتين من خلال تقليل تأثير دخان السجائر على الرئتين.

الخضروات الخضراء: الخضروات الخضراء مثل السبانخ الغنية بالفولات يمكن أن تساعد في منع سرطان الرئة، وذلك لأن حمض الفوليك هو نوع من فيتامين ب الذي يحمي الخلايا من مسرطنات التبغ، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.