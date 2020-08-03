الكشف عن تكلفة هاتف ذكي جديد رخيص على نظام أندرويد

وبحسب موقع "روسيا غازيتا"، سيتم تشغيل الجهاز على أندرويد.
ووفقًا للناشر، فالجهاز الذي تبلغ قيمته 349 دولارًا، سيحصل على 6/128 غيغابايت من الذاكرة، ومعالج سناب دراغون 730غيغا، وشاشة OLED بقطر 5.81 بوصة ودقة Full HD + وبطارية 3140 mAh.
Full Google Pixel 4a Specifications in this thread thanks to @samsungbloat!— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 1, 2020
-6+128GB, $349 in the US
-Snapdragon 730G
-Pixel 4a 5G with Pixel 5 fall launch, $499
-5.81" Punch-hole FHD+ HDR 19.5:9 OLED Display, AOD & Now Playing
-144x69.4x8.2mm, 143g
-3140mAH Battery#Pixel4a pic.twitter.com/qkcwlznJQL
تحدث المطّلع أيضًا عن خصائص الكاميرا: وفقًا للبيانات المتاحة، ستكون مزدوجة، مع مستشعرات 12 و 8 ميغابكسل. وستتلقى الكاميرا الأمامية وحدة بدقة 8 ميغابكسل.
Full Google Pixel 4a Specifications in this thread thanks to @samsungbloat!— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 1, 2020
-6+128GB, $349 in the US
-Snapdragon 730G
-Pixel 4a 5G with Pixel 5 fall launch, $499
-5.81" Punch-hole FHD+ HDR 19.5:9 OLED Display, AOD & Now Playing
-144x69.4x8.2mm, 143g
-3140mAH Battery#Pixel4a pic.twitter.com/qkcwlznJQL
ووفقا له، سيكون لدى الجهاز Google Pixel 4a إصدار 5G، والذي من المقرر الإعلان عنه في الخريف.
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