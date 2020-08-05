دعوات للتبرع بالدم...فنانون لبنانيون يتفاعلون مع تفجير بيروت

تفاعل عدد من الفنانين اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الانفجار الذي هز، يوم أمس، العاصمة اللبنانية بيروت، مناشدين بالتبرع بالدم للمستشفيات.

وأطلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، المساعدة في التبرع بالدم، لاستيعاب العدد الهائل من الجرحى.

اللي صار اليوم ب #بيروت بيبكّي 💔 الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار 🙏🏻 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 4, 2020

كما نشرت الإعلامية رزان المغربي، تغريدة حملت صورة وضع فيها أرقام هواتف بنك الدم في لبنان، حثت فيها على التبرع بالدم للصليب الأحمر في بيروت.

Donate now 🙏🏻 Spread the word #بيروت pic.twitter.com/C31RrUoG70 — Razan El Moghrabi (@RazanElMoghrabi) August 4, 2020

وتوجهت الفنانة نانسي عجرم بالدعاء لله في تغريدة، قائلة: "يا رب ما إلنا غيرك... لبنان".

يا رب ما إلنا غيرك... لبنان💔 — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 4, 2020

وعلقت الفنانة نجوى كرم على الحادث، قائلة: "يا ربّ لا تهجر سما لبنان".

يا ربّ لا تهجر سما #لبنان 😔🙏🏼 — Najwa Karam (@najwakaram) August 4, 2020

وعبرت الفنانة إليسا بتغريدة مؤثرة، قائلة: "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم. الله يحمي لبنان".

محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم.

الله يحمي لبنان — Elissa (@elissakh) August 4, 2020

ونشر المخرج اللبناني جاد شويري، على صفحته الخاصة على "فيسبوك"، صورا لشقته المدمرة، وعلق على المنشور، قائلا: "هذه شقتي. كان يمكن أن أموت. أنا بأمان نسبي مع الجميع هنا معي. ما زلت لا أستطيع الوصول إلى الجميع لمعرفة من هو بخير. آسف لا أستطيع الرد على هاتفي. الدم في كل مكان في شوارع الأشرفية. يصاب الناس في كل مكان حول إن لم يموتوا. يبدو وكأنها نهاية العالم".

يذكر بأن انفجارا عنيفا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، متسببا في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.