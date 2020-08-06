تطبيق "كريم" يتيح رحلات مجانية للراغبين بالتبرع بالدم في لبنان

أعلن تطبيق "كريم" لمشاركة الرحلات عن توفير رحلات مجانية من وإلى مراكز التبرع بالدم والمستشفيات للأشخاص الراغبين بالتبرع في بيروت، عقب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية.

ونشر التطبيق على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "كل المستشفيات ومراكز التبرع بالدم تحتاج جميع فئات الدم في بيروت. استخدم الرمز الترويجي DONATEBLOOD للحصول على رحلة مجانية من وإلى المشافي أو مراكز التبرع بالدم".

URGENT

All blood types needed in all hospitals and blood donation centers in Beirut. Use promocode DONATEBLOOD for a free ride to and from the hospital or the blood donations center. pic.twitter.com/eDsWg8m0hs — Careem Lebanon (@CareemLEB) August 4, 2020

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، انفجار ضخم، جعل المدنية تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب وتشرد ما يقارب 250 ألف شخص، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.

مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أعلن بيروت "مدينة منكوبة"، أمس الثلاثاء، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام.