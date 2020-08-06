ساعتان وسوار بـ 700 ألف درهم... لاعب كرة شهير بالمنتخب الإماراتي يتعرض للسرقة

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، صباح اليوم الخميس، بأن محكمة الجنايات في دبي باشرت محاكمة طباخ آسيوي سرق لاعب المنتخب الإماراتي، في وقت أنكر المتهم ارتكاب الجريمة في البداية، لكنه أقر بها مجددا.

وأكد المتهم سرقة خزينة صغيرة تحوي المقتنيات الثمينة، لكنه لم يستطع فتحها فرماها في صندوق القمامة خارج المنزل.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بدبي، لاعب كرة شهير، إن المتهم يعمل لديه في المنزل طباخا، ويتولى إدارة أغراض مختلفة مثل غسل وترتيب الملابس، لافتا إلى أنه فوجئ باختفاء منقولات ثمينة عبارة عن ساعتين يبلغ ثمن إحداهما 420 ألف درهم (الدرهم يساوي 0.27 دولار) من طراز "RM"، وسوار يد كانت بداخل خزينة صغيرة داخل دولاب الملابس، مشيرا إلى أنه يشتبه في المتهم، كونه الوحيد المخول بدخول غرفة النوم.

وأضاف اللاعب أنه طلب من المتهم إعادة الخزينة ومحتوياتها دون الحاجة لإبلاغ الشرطة، فطلب منه الأخير مهلة لإعادتها، لكنه لم يفعل، لافتا إلى أنه علم لاحقا أن بصمات يد المتهم تطابقت مع الآثار المرفوعة من مكان وجود الخزينة.