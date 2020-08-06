ما هي كمية السوائل التي يحتاجها الجسم في الصيف؟

يحتاج جسم الإنسان إلى كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لترطيبه خلال حرارة فصل الصيف.

وتساعد السوائل في ترطيب الجسم وأداء وظائفه بشكل سليم، خصوصا مع زيادة التعرق خلال الصيف.

وكشف الخبراء أن تناول الماء بوفرة يخلص الجسم من السموم ويحميه من عدد كبير من الأمراض التي ترافق هذا الفصل، أبرزها الجفاف، بحسب ما نشرته وكالة "د ب أ".

ونقلت الوكالة عن كريستينا زاور، الباحثة في الجامعة الألمانية للوقاية وإدارة القطاع الصحي، تشديدها على ضرورة شرب السوائل بكميات كافية خلال فصل الصيف لتجنب الجفاف، الذي تتمثل أعراضه في الصداع، وضعف التركيز، والشعور بالتعب، وتراجع القدرة على بذل المجهود، ومشاكل الدورة الدموية.

وأكدت الباحثة الألمانية على شرب السوائل يوميا بكمية لا تقل 1.5 لتر، مع زيادتها بين نصف لتر و لتر واحد في الأيام الحارة.

وأشارت إلى أن الماء يعتبر أفضل مشروب لسد العطش، كما يمكن أيضا شرب شاي الأعشاب والفواكه غير المحلى بالسكر، وكذلك العصائر المخففة، ويمكن أيضا شرب الشاي الأسود والأخضر بكميات معتدلة.