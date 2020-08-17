"شانيل" تتضامن مع لبنان وتتبرع بـ700 ألف دولار

أعلنت دار الأزياء الفرنسية "شانيل" عن تبرعها بـ700 ألف دولار للجمعيات الخيرية اللبنانية، بهدف التعبير عن تضامنها مع ضحايا انفجار بيروت.

ففي بيان أصدرته الدار، أعلنت عن تخصيصها الأموال لدعم أربع منظمات محلية في بيروت، وجاء في البيان "الانفجار الكارثي في ​​بيروت دفع لبنان، البلد المتأثر بالفعل بالاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي وأزمة كوفيد -19 الحالية، إلى مزيد من المحنة والمعاناة".

وتابعت: "لدى شانيل حضور محلي وتقدّر الشركاء القدامى في لبنان، وبعضهم متأثر بشدة".

قسمت دار الأزياء ما مجموعه 700000 دولار بين الصليب الأحمر اللبناني وجمعية أمل و ACTED واليونيسيف، بحسب ما نقل موقع arabnews.

وسيتلقى كل من الصليب الأحمر اللبناني و ACTED واليونيسف مبلغ 200000 دولار لكل منهما، بينما ستتلقى جمعية أمل، وهي منظمة غير ربحية تدعم السكان الأكثر حرمانا في لبنان، 100000 دولار.

وتعتبر "شانيل" أول دار أزياء كبرى تقدم مساعدات مالية للبنان. في غضون ذلك، كثف عدد من الشخصيات البارزة في عالم الموضة والترفيه من مساعداتهم وتبرعوا بأموال للبنان، بمن فيهم جورج وأمل كلوني اللذان تبرعا بمبلغ 100 ألف دولار لجمعية خيرية لبنانية.