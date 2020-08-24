شيرين عبد الوهاب ترد على مطالبتها بالعودة إلى السوشيال ميديا

علقت المغنية المصرية، شيرين عبد الوهاب، على مطالبات الجمهور لها بإعادة تفعيل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرحت عبد الوهاب عبر حسابها على تويتر بأنها تشكر جمهورها الذي يسأل عنها بشكل مستمر رغم تغيبها عن السوشيال ميديا لفترات طويلة.

بفرح جداً لما بشوفكم فاكرينني طول الوقت وبتسألوا عليا. وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن ❤️ #رجعي_حساباتك_شيرين — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 24, 2020

وقالت المغنية المصرية في تغريدتها: "بفرح جداً لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا... وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن".

وأطلق عدد من جمهور شيرين عبد الوهاب هاشتاغ بعنوان "رجعي حساباتك يا شيرين"، مطالبين الفنانة بالعودة للتفاعل مع الجمهور والسوشيال ميديا، كما كانت تفعل من قبل.

واعتزلت الفنانة شيرين عبد الوهاب السوشيال ميديا منذ فترة طويلة، واكتفت بأن يكون ظهورها لتهنئة أو تقديم واجب عزاء فقط.