ريهام سعيد تعلق على حكم حبس سما المصري لمدة سنتين

علقت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، على الحكم الصادر اليوم الخميس، لصالحها بحبس الفنانة سما المصري سنتين.

ونقل موقع "مصراوي" عن شعبان سعيد، محامي ريهام سعيد، أن الإعلامية علقت على الحكم، قائلة: "دا أحسن خبر سمعته السنة دي".

وأوضح المحامي إنه توقع الحُكم على سما المصري بتهمة سب وقذف موكلته، لأن الخطأ والإساءة في الفيديوهات المطروحة (المصورة) من المتهمة "فاقت كل الحدود" وكان لا بد من حُكم رادع لمعاقبتها، واصفا الحكم بأنه عنوان للحقيقة وهي "أن هناك قضاء عادل".

وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، بحبس سما المصري سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وأمرت بتعويض مدني مؤقت لريهام سعيد قدره 20 ألف جنيه.

وكان محامي ريهام سعيد قد قال في بلاغه رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس/ آب الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وأضاف مقدم البلاغ، أن سما المصري وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.

يذكر أن سما المصري صدر ضدها حكم أول درجة بالحبس 3 سنوات بقضية الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع عبر نشر فيديوهات خادشة للحياء على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.