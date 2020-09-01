هل يفرض برشلونة عقوبة على ميسي بعد غيابه عن التدريبات؟

كشفت وسائل إعلام حقيقة موقف نادي برشلونة الإسباني من فرض عقوبة على النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لتغيبه عن تدريبات النادي لليوم الثاني على التوالي.

وذكر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارة برشلونة لن تعاقب ميسي على غياباته.

✊🏻💥 MESSI, EN REBELDÍA: Segundo día sin entrenar.



Josep Soldado: "NO HABRÁ SANCIÓN del BARÇA".



YA EN #JUGONES. pic.twitter.com/M2p12rHb2r — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 1, 2020

ويغيب ميسي عن الفريق الكتالوني منذ الأحد الماضي، حيث تغيب، بداية، عن فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي خضع له لاعبو برشلونة، ثم غاب الإثنين عن أول تدريب تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان، فيما تغيب اللاعب الأرجنتيني الدولي اليوم الثلاثاء، عن ثاني تدريبات برشلونة استعدادا للموسم الجديد 2020/2021.

وفي السياق نفسه، قال أشرف بن عياد، مراسل قنوات "بي إن سبورتس" على "تويتر"، أمس الاثنين، "تتأكد خطوة ميسي.. يغيب عن أول حصة تدريبية تحت قيادة كومان".

وبتغيب ميسي عن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لفريق برشلونة، بحسب ما ذكرته "بي إن سبورتس"، فإن اللاعب الأرجنتيني سيشعل معركته مع إدارة النادي، التي ترفض طلبه بفسخ عقده قبل عام على انتهائه.

وتقول صحف إسبانية إن ميسي سيذهب إلى المعركة حتى النهاية مع إدارة النادي.