ميسي يغيب مجددا عن تدريبات برشلونة

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات فريق برشلونة، اليوم الاثنين، بينما يستعد الفريق الإسباني للموسم الجديد.

ويستعد فريق برشلونة للموسم الجديد بقيادة المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان.

ويقول أشرف بن عياد، مراسل قنوات "بي إن سبورتس" على "تويتر"تتأكد خطوة ميسي.. يغيب عن أول حصة تدريبية تحت قيادة كومان".

وتغيب ميسي، أمس الأحد، عن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لفريق برشلونة، بحسب ما ذكرته "بي إن سبورتس"، التي أشارت إلى أن أن غياب ميسي سيشعل معركته مع إدارة النادي، التي ترفض طلبه بفسخ عقده قبل عام على انتهائه.

وتقول صحف إسبانية إن ميسي سيذهب إلى المعركة حتى النهاية مع إدارة النادي.