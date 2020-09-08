ميغان ماركل وزوجها يعيدان أموالا طائلة إلى البريطانيين

أعادت ميغان ماركل وزوجها هاري أموالا بقيمة 2.4 مليون جنيه إسترليني إلى البريطانيين، تم إنفاقها على إصلاح منزل يملكه الزوجان.

وأكد متحدث باسم دوق ساسكس (هاري) أنه رد بالكامل المبلغ الذي بدأ سداده في أبريل/نيسان 2020. وقال دافعو الضرائب البريطانيون، الذين ضغطوا على هاري ليرد الأموال، بأن الأمر كان "نصرا صعبا". ووفقًا للنشطاء، كان على هاري وميغان تعويض كل نفقاتهما على حساب الدولة فور مغادرة العائلة المالكة، وليس بعد مرور فترة من ذلك.

وتمكن الزوجان من سداد الدين بفضل صفقة بقيمة 150 مليون دولار مع الشركة الترفيهية الأمريكية "نتفليكس". وسيسمح العقد للزوجين بإخراج أفلام وبرامج مختلفة، بما في ذلك، عن الأميرة ديانا. ومن المتوقع أن يفتح الزوجان شركة إنتاج.

ويقيم هاري وميغان الآن في لوس أنجلوس، بعدما تخليا عن أدوارهما الملكية في مارس/آذار الماضي، لبدء مسيرة حياتية جديدة، وقررا مغادرة بريطانيا بعد تصاعد العداء مع الإعلام.