81 ألف دولار ثمن خصلة شعر أبراهام لينكولن وبرقية ملطخة بالدماء... صور

وقالت "سكاي نيوز" إن البرقية الملطخة بالدماء المباعة مع خصلة شعر لينكولن كانت عن اغتياله عام 1865، فيما لم تكشف دار مزادات "آر بي أوكشن" في بوسطن عن أي معلومات عن هوية المشتري.

خصلة شعر وبرقية.. بـ81 ألف دولار!

بيعت خصلة من شعر الرئيس الـ16 للولايات المتحدة أبراهام لينكولن لا تزيد على 5 سم مع برقية ملطخة بالدماء عن اغتياله عام 1865، في مزاد، ووصل ثمنها إلى أكثر من 81 ألف دولار. وهذه الخصلة تم أخذها كعينة من رأس لينكولن أثناء فحوص الطب الشرعي بعد الوفاة pic.twitter.com/fMCmYv4WVP — صحيفة الرؤية (@Alroeya) September 14, 2020

وكانت خصلة الشعر التي لا تزيد عن خمسة سنتيمترات حلقت من رأس لينكولن خلال فحص ما بعد الوفاة بعدما أردي قتيلا في مسرح فورد في العاصمة واشنطن على يد جون ويلكس بوث.

وقدم الخصلة الدكتور ليمان بيتشر تود والذي كان يتولى منصب مدير بريد كنتاكي، وقريب ماري تود لينكولن، أرملة إبراهام لينكولن، بحسب دار المزادات.

وكانت خصلة الشعر مثبتة على برقية رسمية من وزارة الحرب أرسلها لتود جورج كينير- مساعد تود في مكتب بريد ليكسينغتون، بكنتاكي، أما البرقية فقد تم استقبالها في واشنطن الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الرابع عشر من أبريل/نيسان 1865.