روبوتات على شكل كلاب تطالب الناس بالحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.. فيديو

أظهر مقطع فيديو روبوت على هيئة كلب يقوم بدورية في أحد شوارع أونتاريو، بكندا ويطالب الناس بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

ويحمل الكلب الآلي اسم "سبوت"، وهو ما أطلقته عليه الشركة المصنعة "بوسطن ديناميك".

ونشر أحد رواد منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للروبوت وهو يسير في أثناء الليل، وأرفقه بتعليق "رفاق! انظروا من رأيته في الشارع!!".

Robot dogs are here! pic.twitter.com/2g1z9Z64gG — The Sun (@TheSun) September 28, 2020

الفيديو حصد أكثر من 112 ألف إعجاب، وما يقارب 60 ألف مشاركة على تويتر، فيما قال مغردون إنه مشهد مخيف أصابهم بالفزع، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

يبلغ سعر "الروبوت الكلب"، الذي يمكنه الجري والقفز وفتح الأبواب المغلقة، حوالي 75 ألف دولار.

guys look who i saw out on da street!!!:) pic.twitter.com/rPczxbWAkL — ✨ nathan moved accounts (@bIoodtear) September 25, 2020

وفي وقت سابق استخدم الكلب "سبوت" بمنطقة أخرى من العالم وبالتحديد في سنغافورة، إذ حث الناس على التباعد الاجتماعي خلال تجواله بحديقة قائلا: "دعونا نحافظ على صحة سنغافورة".

وأضاف "الروبوت الكلب" بصوت خافت، "من أجل سلامتك الشخصية ومن حولك، يُرجى الوقوف على مسافة متر واحد على الأقل.. شكرا لك".

بالإضافة إلى بث الرسائل لتذكير الزائرين بتدابير التباعد الاجتماعي، تم تزويد "سبوت" بكاميرات وأدوات تحليلية لتقدير عدد الأشخاص الذين يتجمعون في الحديقة.