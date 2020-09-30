براءة الفنان محمد رمضان من سب وقذف الطيار الموقوف

حصل الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الأربعاء، على حكم بالبراءة في قضية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر.

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، في محافظة الجيزة، غرب القاهرة، بقبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة، لاتهامه بسب وقذف الطيار، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بحقه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".

بدأت تفاصيل القضية، بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، قالت إنه "نشر فيديوهات مستغلا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى".

وقضت المحكمة بناء على تلك الدعوى، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، فى اتهامه بنشر فيديوهات على الإنترنت تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

وعقب الحكم تقدم بالاستئناف محامي وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، وعليه قضت محكمة الاستئناف اليوم بالبراءة.