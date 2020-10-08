إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم الإثارة "الصندوق الأسود"... فيديو

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة المصري "الصندوق الأسود"، مساء أمس الأربعاء، الإعلان الرسمي للعمل.

تقوم ببطولة الفيلم الفنانة منى زكي، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية، بحسب إعلان الشركة المنتجة.

وطرحت شركة "سينرجي" برومو الفيلم، الذي يشارك في بطولته كلا من محمد فراج ونجم فرقة "مسرح مصر" الكوميدية، مصطفى خاطر، وهو قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان.

وتقوم الفنانة منى زكي بدور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود.

وتعود منى زكي بفيلم "الصندوق الأسود" إلى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ بطولتها فيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا وشريف منير ونور وصلاح عبد الله وجميلة عوض ورجاء الجداوي.