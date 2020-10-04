منى زكي تفتح "الصندوق الأسود"... فيديو

تتعرض الفنانة المصرية، منى زكي، لحادث سطو وهجوم مسلح ضمن أحداث فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، الذي يأمل صناعه أن يحدث انتعاشة في دور العرض المصرية مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وطرحت شركة "سينرجي" برومو الفيلم، الذي يشارك في بطولته كلا من محمد فراج ونجم فرقة "مسرح مصر" الكوميدية، مصطفى خاطر، وهو قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان.

وتجسد منى زكي في أحداث فيلم الإثارة والتشويق "الصندوق الأسود" دور "ياسمين" التي ينقلب يوم عيد ميلادها إلى كابوس مرعب، بعد تعرضها لهجوم مسلح من لصوص وتورطها في مطاردات عنيفة معهم.

وتعود منى زكي بفيلم "الصندوق الأسود" إلى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ بطولتها فيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا وشريف منير ونور وصلاح عبد الله وجميلة عوض ورجاء الجداوي.

وسيطرح الفيلم بدور العرض السينمائية في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

View this post on Instagram بالنجاح والتوفيق وانا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده 💪🧐 A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy) on Sep 30, 2020 at 12:41pm PDT

وكانت منى زكي طرحت الأسبوع الماضي الملصق الدعائي لفيلمها "الصندوق الأسود"، والي تظهر فيه وهي مكممة وعليها آثار ضرب، ليعلق زوجها الفنان أحمد حلمي ممازحا إياها: "بالنجاح والتوفيق.. وأنا لي كلام آخر مع الذي قيدك هكذا".