هاري وميغان يتوصلان إلى تسوية مع وكالة التقطت صورا لابنهما دون إذن

توصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان إلى تسوية مع وكالة لتصوير المشاهير كانت قد التقطت صورا لابنهما في المنزل دون إذن.

وورد في وثائق قضائية قُدمت إلى المحكمة العليا بمقاطعة لوس أنجليس أمس الخميس، أن وكالة التصوير (إكس17) وافقت على وقف نشر الصور التي يظهر فيها آرتشي مع جدته لأمه في حديقة داخل مقر إقامة الأسرة، كما وافقت على تسليم الصور الأصلية وجميع النسخ الخاصة بها، بحسب رويترز.

كما قدمت الوكالة اعتذارا إلى الأسرة، وقالت "نعتذر لدوق ودوقة ساسكس وابنهما عن الإزعاج الذي تسببنا فيه... أخطأنا عندما عرضنا هذه الصور ونتعهد بألا تفعل ذلك ثانية".

وكان دوق ودوقة ساسكس قد أقاما دعوى قضائية في يوليو/ تموز قالا فيها إن عددا من مصوري المشاهير استخدموا طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر لالتقاط صور "غير قانونية" لابنهما آرتشي وهو في مقر إقامة الأسرة في كاليفورنيا عندما كان عمره 14 شهرا.

ويعيش هاري وميجان وابنهما آرتشي الآن في لوس أنجليس بعد أن تخلى الزوجان عن أدوارهما الملكية في نهاية مارس آذار. وانتقلت الأسرة إلى خارج بريطانيا مع تزايد العداء للتغطية الإعلامية المكثفة لحياتها الخاصة.