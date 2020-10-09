دراسة... الكشف عن طريقة فعالة لإطالة العمر

اكتشف علماء من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا طريقة جديدة يمكن أن تحسن الصحة وتطيل العمر.

نتائج الدراسة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية، توصلت إلى أن التمارين المكثفة لمدة خمس سنوات يمكن أن تحسن الصحة وتطيل العمر.

وشارك في الدراسة 7 آلاف متطوع تتراوح أعمارهم بين 70 و 77 عاما، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات.

في الأولى، كان الأشخاص يؤدون تمارين عالية الكثافة مرتين في الأسبوع، بما في ذلك تمارين إحماء لمدة عشر دقائق وتمارين لمدة أربع دقائق على فترات من أربع دقائق.

وتدربت المجموعة الثانية بكثافة معتدلة ثابتة لمدة 50 دقيقة مرتين في الأسبوع. بينما تم توجيه المتطوعين من المجموعة الثالثة للقيام بالتمارين على النحو الموصى به من قبل وزارة الصحة النرويجية.

بعد خمس سنوات، قارن الخبراء بيانات الوفيات بين جميع المشاركين في التجربة.

اتضح أن هذا الرقم في المجموعة الأولى كان ثلاثة في المائة، وفي المجموعة الثانية ما يقرب من ستة في المائة، وفي المجموعة الثالثة 4.7 في المائة.

كما ولاحظ العلماء أن الاختلاف ليس ذا دلالة إحصائية، ولكنه يشير إلى وجود علاقة بين التدريب عالي الكثافة والرفاهية والعمر الأطول.