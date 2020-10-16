هل أدمنت تمرير شاشة هاتفك؟... تعرف على الأسباب

ما هو التمرير؟ غريزيا تستيقظ وتصل إلى هاتفك، عند فتحه تبدأ في التحقق من تطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك تقريبًا بشكل لا شعوري، تمرر وتمرر، أخبار سيئة، أوبئة، كوارث عالمية، يبدو العالم وكأنه في نهايته ولم تشرب حتى فنجان الشاي الأول، نقع في دوامة من تشغيل المعلومات، لكن لا يمكننا التوقف عن التمرير أو حتى وضع الهاتف بعيدًا.

لقد قمنا جميعًا بهذا النوع من التمرير، خاصة في الأشهر التسعة الماضية، والآن فهل تعرف ما يسمى هذا السلوك؟

السلوك قديم ولكن المصطلح جديد، فوفقًا لموقع "جادجتس" نقلا عن الصحفية كاترين هو فإن "ممارسة التمرير المتكرر هي سلوك طبيعي بالنسبة لكثير من الصحفيين مثلا، لذلك بمجرد أن رأيت المصطلح الذي كنت أفكر فيه قلت هذا سلوك كنت أفعله منذ عدة سنوات".

ما ساعد حقًا على أن تصبح الكلمة شائعة هو حقيقة أن عام 2020 يبدو وكأن العالم قد ينتهي حقًا، تتعقب مواقع مثل is2020over.com ما يبدو وكأنه عام مرعب، وقد ضمنت عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد 19 أن معظمنا عالق في منازلنا مع وجود الكثير من وقت الفراغ لقضائه على تويتر و فيسبوك، لكن لا تبدأ في الشعور بالسوء تجاه نفسك - فإن التمرير إلى حد كبير هو ما يضمنه تصميم وسائل التواصل الاجتماعي.

بحسب الموقع فإنه يمكن العثور على أسباب إدمان وسائل التواصل الاجتماعي قبل اختراع الإنترنت، حيث طور عالم النفس السلوكي الأمريكي بفسكينر فكرة المكافآت المجدولة عشوائيًا في الخمسينيات من القرن الماضي، في كتابه "العلم والسلوك البشري"، وكتب سكينر عن جهاز لدراسة الحمام والفئران.

عندما تبدأ التجربة، يُعطى الحمام طعامًا في كل مرة ينجز فيها مهامًا مثل الدوران أو النقر على إشارة ما، بعد فترة ستصبح المكافآت عشوائية، لكن السلوك كان يُثبت ويستمر الحمام في النقر والاستدارة، فقط في حالة تسبب ذلك في بعض الطعام.

اليوم، نحن جميعًا حمام في مربع سكينر لوسائل التواصل الاجتماعي، نمرر لتحديث خلاصتنا، لنرى المكافأة التي ستظهر في شكل رابط للمشاركة لإبداء الإعجابات، أو تعليق جديد على إحدى صورك، أو قد لا يكون هناك شيء، وهو ما يجعل هذا السلوك إدمانًا للمفارقة.

أظهر عالم النفس الروسي إيفان بافلوف أنه في كل مرة يقوم بإطعام الكلاب، يمكنه تدريبهم على ربط الطعام بالمسرع، ولذا بدأت الكلاب في إفراز اللعاب عندما سمعوا المسرع، حتى لو لم يكن هناك طعام.

نحن أيضًا يتم تنبيهنا وتدريبنا وتكييفنا للضغط على إشعار الدفع وفتح التطبيق في كل مرة ينبثق فيها أحد تلك الإشعارات الحمراء اللطيفة، وهذا ما يجعل من الصعب جدًا إيقاف التمرير.

حتى الأخبار السيئة مفيدة لوسائل التواصل الاجتماعي.. وقد كتب المؤلف وخبير الأمن السيبراني شين باريش في مدونته فارنام ستريت: "أثناء الاتصال بالإنترنت، نحن محاصرون بشكل متزايد داخل خوارزمية تقوم بتصفية ما نقرأه بناءً على ما تعتقد (الخوارزمية) أنه الأفضل بالنسبة لنا"، "وبالتالي ، فإن ما نقرأه على الإنترنت يتم تصفيته باستمرار وفقًا للأشياء التي نحبها."

ما "يبدو" نحبه هو فقط ما قضينا بعض الوقت عليه، فلو كان قصصًا عن أن العالم على وشك الانتهاء مثلا باعتيار ذلك يجذب انتباهك، فإن الخوارزمية ستطعمك المزيد من هذه الوجبة "العالم على وشك الانتهاء"، باختصار لأنك تحب ذلك.

ووفقًا لبحث أجراه المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، فإن البالغين يظهرون تحيزًا سلبيًا، وإعادة تغريد التغريدات المشحونة عاطفياً يتم بشكل أسرع، ويتم مشاركة المشاركات بطريقة أسرع، لهذا السبب لا يعد المحتوى الذي يشعرك بالرضا هو الأفضل لإحصائيات مشاركة الوسائط الاجتماعية، لقد تم جعلك تشعر بالإثارة بعد جلسة من التمرير حتى تتمكن من العودة للمزيد.

أنت لن تتوقف عن التمرير.. لكن سيكون من الجيد أن تكون فاضلاً وتقول : سوف أتخلص من هذه العادة السلبية، لكن هل سيحدث هذا؟ هناك عدد من النصائح التي يمكنك أن تجدها حول كيفية تقليل إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، لكن التخلص من عادة أمر صعب للغاية، وربما ستعود مباشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد قراءة هذا.