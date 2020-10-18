إصابة واحدة من بطلات مسلسل تركي بفيروس كورونا

شاركت الممثلة التركية ألتشين إيفاجان وهي واحدة من بطلات المسلسل التركي "أنت أطرق بابي" جمهورها بخاصية القصة في إنستغرام بصورة طمأنتهم بها على حالتها الصحية.

وذكر موقع "في الفن" أن النجمة التركية ألتشين إيفاجان أصيبت بفيروس كورنا المستجد.

وقال إن مجموعة وفريق العمل بأكمله خضع لتحليل الفيروس حتى يتم التأكد فيما إذا كان أحد آخر قد تعرض للعدوى منها أم لا.

وأكدت النتائج أن الجميع بخير لذلك لم يتوقف التصوير فيما تخضع الممثلة للعزل المنزلي.

بدورها قامت الممثلة التي تقدم دور "ملك" في المسلسل بمشاركة جمهورها بصورة لها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على إنستغرام، وطمأنت الجميع على صحتها وشكرتهم على سؤالهم وأمنياتهم لها بالشفاء.

ويعرض مسلسل "أنت أطرق بابي" وهو من بطولة كرم بورسين "سيركان" وهاندا أرتشيل "إيدا"، مساء الأربعاء من كل أسبوع.