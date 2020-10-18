"مورق بالذي لا يكون"... الموت يغيب الشاعر السعودي عبد الله الزيد

غيب الموت الأديب والإعلامي السعودي، عبد الله عبد الرحمن الزيد، بعد سكتة قلبية أصابته فجر اليوم الأحد، عن عمر ناهز 67 عاماً.

وبرز الزيد كشاعر وكاتب وناقد وإعلامي ويعد أحد أبرز أدباء المملكة العربية السعودية المعاصرين، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وللزيد أكثر من 10 دواوين شعرية، من بينها "ما لم يقله بكاء التداعي"، و"مورق بالذي لا يكون"، ونال العديد من الجوائز، وصدرت عنه وعن شعره العديد من الدراسات، أبرزها لمحمد لمشوح.

كما حصل على جائزة أفضل مذيع من وزارة الإعلام عام 1978، وعمل على تنفيذ وقراءة النشرة الإخبارية في التلفزيون والإذاعة السعوديين، وقدم عدة برامج ثقافية وأدبية في الرياض.

ونعى الزيد العديد من الأدباء السعوديين من بينهم الدكتور سعد البازعي، الناقد وأستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة الملك سعود، والذي كتب بحسابه على تويتر "عزائي لكل من عرف طيبته وجمال روحه وعطاءه الفذ. هو فقيد وطن قبل أن يكون فقيد أحبة وأصدقاء"، بحسب المصدر ذاته.

ووصف الكاتب والناقد الأديب سعد السريحي، الفقيد بقوله: "كان من أرقى من عرفت خُلقاً وأشدهم وفاءً وأطيبهم نفساً، كان أمّة وحده في رقيّه وعفته وكرمه ونبله".

فيما نعاه الشاعر جاسم الصحيح، قائلاً "كان في نبله آية، وفي نقائه سماءً، وفي شعره قيمة، وفي شجاعته قمّة.. رحمه الله تعالى".