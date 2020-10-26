بوغبا يخرج عن صمته بشأن اعتزاله اللعب الدولي بسبب تصريحات ماكرون عن الإسلام

علّق الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لأول مرة على التصريحات التي نشرتها عدة صحف عالمية بشأن اتخاذه قرارا رسميا باعتزال اللعب الدولي مع منتخب فرنسا بسبب التصريحات التي صدرت من الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال الأيام الماضية.

ونشر بوغبا صورة الخبر عبر حسابه في "إنستغرام" من صحيفة "ذا صن" البريطانية، مؤكدا أن "الخبر كاذب".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية زعمت أن بوغبا اتخذ قرار بالاعتزال الدولي كرد فعل تجاه تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بأن "الإسلام هو مصدر الإرهاب الدولي في العالم" يوم الجمعة الماضية.

وقال ماكرون: "قتل مواطن، لأنه كان معلما ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبير... "هذا الهجوم ضمن إرهاب الإسلاميين". واستدرك: "البلاد بأكملها تقف مع المعلمين، وهؤلاء الإرهابيون لن يقسموا فرنسا... الظلامية لن تنتصر"، مشيرا إلى أن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)".