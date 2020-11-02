رجال الطوارئ ينقذون طفلا علق في توربين طائرة "ياك-40"

أنقذ رجال الطوارئ بمنطقة خانتي مانسيسك الروسية حياة طفل كان قد علق في توربين طائرة Yak-40.

وبحسب بيان للإدارة الإقليمية في خدمة الطوارئ، فقد وقع الحادث مساء الأحد في مدينة يوغورسك.

حيث أبلغ أحد السكان المحليين والذي كان يسير مع الكلب بالقرب من قاعدة نصب تذكاري لطائرة Yak-40، بسماعه لصوت يطلب النجدة، ليسارع بإبلاغ خدمة الطوارئ.

وصعد رجال قسم الطوارئ على جسم الطائرة، ليجدوا طفلا بعمر 12 عاما كان قد علق في قسم التوربين، ولم يستطع تخليص نفسه.

وقرر رجال الإنقاذ استخدام حبل لإنقاذ المراهق، وكان الوضع معقدًا بسبب الجليد في الطائرة التذكارية.

وفي غضون 10 دقائق، تم إخراج الصبي من التوربينات وتسليمه إلى الأطباء، وأضافت وزارة الطوارئ أنه "لا يوجد خطر على حياة الطفل".