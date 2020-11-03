في الساعات الـ24 الأخيرة... رقم قياسي للمتعافين من كورونا و18648 إصابة جديدة في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18648 إصابة و355 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان اليوم أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 18648 حالة مؤكدة حديثة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب المقر تم شفاء عدد قياسي من المرضى وصل إلى 15331، بينما توفي 355 شخصا بسبب الفيروس.

وفي وقت سابق من يوم الأحد أمس الأول، أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن المستشفيات الاحتياطية ستواصل العمل حتى انحسار وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال سوبيانين: "ستعمل المستشفيات الاحتياطية بشكل كامل، حتى لو كان هناك انخفاض في ضغط العمل في المستشفيات في ظل فيروس كورونا المستجد، سنقوم بإخلاء المستشفيات (الأساسية) بشكل تدريجي، وحصر المرضى في المستشفيات الاحتياطية حتى انحسار الوباء".