أهداف مباراة ليفربول وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا (5 – 0)... فيديو

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على فريق أتلانتا، أمس الثلاثاء، بنتيجة 5-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح ليفربول التسجيل في المباراة التي أقيمت على ملعب "جيويس"، عن طريق دييجو جوتا في الدقيقة ” 16 “، ثم عاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني له وللريدز في الدقيقة ” 33 “.

وفي الدقيقة ” 47 ” سجل ليفربول هدف ثالث عن طريق محمد صلاح ، بينما سجل الهدف الرابع ساديو ماني في الدقيقة ” 49 “، وسجل دييجو جوتا هدف خامس في الدقيقة ” 55 “.

ورفع فريق ليفربول رصيده بعد هذا الانتصار الى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة.

في السياق ذاته نجح النجم المصري محمد صلاح، في أن يعادل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تهديفا في دوري أبطال أوروبا في تاريخ ليفربول.

وبهذا الهدف، ينجح صلاح في معادلة الرقم القياسي للأسطورة ستيفن جيرارد في عدد الأهداف المسجلة مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 21 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي للريدز في البطولة القارية.