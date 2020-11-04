قبل مباراة في الدوري الأوروبي... إصابة 9 لاعبين ومدرب دينامو زغرب بكورونا 

أعلن ممثلو نادي دينامو زغرب الكرواتي عن إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل استضافة فولفسبرغر النمساوي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، غدا الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، عن الملحق الصحفي للنادي ألين ليسيسكي، في مؤتمر صحفي، اليوم: "خضعنا لفحوص يوم الثلاثاء، وبالإضافة إلى أربعة لاعبين أصيبوا بالفيروس سابقا، ظهرت خمس نتائج إيجابية أخرى".

وأضاف: "نتائج بعض أعضاء الطاقم إيجابية أيضا، ومنهم المدرب زوران ماميتش، ولا يمكننا الكشف عن أسماء اللاعبين لأننا لم نحصل على موافقتهم".

وتابع: "لدينا العديد من اللاعبين المتاحين من أكاديمية المواهب للعب، يوم الخميس، لذا ستقام مباراة فولفسبرغر بشكل طبيعي".

ويحتل بطل كرواتيا المركز الثالث بالمجموعة 11 بالدوري الأوروبي، بنقطتين من مباراتين، بفارق الأهداف خلف تسيسكا موسكو، صاحب المركز الثاني ونقطتين عن المتصدر فولفسبرغر، بينما يقبع فينورد في المركز الرابع ولديه نقطة واحدة.

وقال ماميتش في بيان: "أثق تماما في المساعدين وفي تحقيق نتيجة جيدة، وطلبت من القائد أريام أديمي توجيه اللاعبين في غرفة الملابس لتقديم أفضل أداء ممكن".