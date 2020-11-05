الشارقة... حفل توقيع كتاب "يجسد القوى الناعمة لدبلوماسية السودان"

شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب، توقيع كتاب " كِسْرَة ومُلاح"، وهو أول كتاب للطهي السوداني ويجسد القوة الناعمة للدبلوماسية الثقافية السودانية.

والكتاب من إعداد الإعلاميتين السودانيتين عايدة عبد الحميد القمش ومروة السنهوري، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وحضر التوقيع نخبة من الأدباء والكتاب والمهتمين، وقامت بتقديم الكتاب الشيف العالمي- منال العالم، سفيرة النوايا الحسنة ببرنامج الغذاء العالمي في الأردن.

وفي تصريح لـ "سونا"، قالت القمش إن الكتاب رأى النور بفضل جهود فريق عمل من المبدعين، وهو يصب في خانة الطعام والطهي، بما فيه من تفاصيل الطبخ والأطباق والحلويات، للعلاقة الوطيدة بين الطعام والوجدان الشعبي مضيفة بأن الطعام يعد علاقة ثقافية راسخة تبرز الحدود الاجتماعية.

ولقتت إلى أن الكتاب هو بمثابة "إرث لمطبخنا" وتوثيق لوصفات الطهي السوداني عبر منتج مطبوع، مؤكدة نشره رقميا، ليسهم في تكوين قاعدة بيانات لوصفات طهي سوداني وإثراء المحتوى الثقافي للمطبخ المحلي، ولخدمة قطاع الطهي في المستقبل.

وأضافت:" يضم "كِسْرَة ومُلاح" 60 من المأكولات التي تم تحضيرها والعديد من الأطباق التي نشأت على مذاقها منذ الطفولة".

وأشارت القمش إلى أن "الدبلوماسية الثقافية تشكل الوجه الأبرز لسياسات القوة الناعمة، لتبادل الأفكار والمعلومات والفنون وباقي جوانب الثقافة بين الدول والشعوب من أجل تعميق التفاهم بينهم".

ويأتي أصدار كتاب "كسرة وملاح"، بحسب القمش، لتعزيز الهُوية السودانية والمحافظة عليها، لتكون قوة ناعمة وتسجيل حضورها عربياً ودولياً، باعتبار ذلك عنصراً من عناصر المحافظة على التراث والمأكولات التقليدية ولنقل صورة حضارية عن السودان تهدف إلى توثيق وحفظ وصفات أهم الأطباق التقليدية في الثقافة السودانية والمطبخ السوداني العامر بعشرات الوجبات الشهية.

وأمس الأربعاء، انطلقت الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة"، ليكون جمهور الأدب والثقافة أمام فصل جديد من فصول الحدث حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني في مركز إكسبو الشارقة.