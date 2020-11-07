ما هي الفوائد الصحية لماء جوز الهند؟

يتمتع جوز الهند بالعديد من الفوائد الصحية فهو ذو قيمة غذائية عالية، كما أنه فاكهة لذيذة وصحية.

نشر موقع "أونلي ماي هيلث" تقريرا صحيا أفاد بأن ماء جوز الهند مفيد جدا للصحة، ويعتبر من أفضل السوائل لنمط حياة صحي فهو يقدم العديد من الفوائد الصحية بالإضافة لكونه يعزز جمال البشرة ورونقها.

كما أن ماء جوز الهند غني جدا بالفيتامينات والمعادن، فهو يحتوي على الكثير من العناصر كالمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين سي.

إليك أبرز فوائد ماء جوز الهند:

يقلل من الإجهاد التأكسدي: يساهم ماء جوز الهند في تقليل الإجهاد التأكسدي للجسم الذي يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المختلفة.

يساعد في علاج الإسهال: تساعد العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمنغنيز الموجودة في ماء جوز الهند في علاج الإسهال أو الزحار، وهو أفضل مشروب لعلاج هذه الحالة.

يقوي جهاز الهضم: ماء جوز الهند يسهل الهضم ويفيد في تقوية الجهاز الهضمي، كما يتم تناوله عند إصابة الشخص بالجفاف، لذلك احرص على شرب هذا المشروب كل يوم لتعزيز صحتك.

يتحكم في ضغط الدم: يساعد ماء جوز الهند أيضا في التحكم في ضغط الدم، كما يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم لأنه مصدر جيد للمغنيسيوم، والذي بدوره لديه القدرة على تحسين حساسية الأنسولين.

يطرد السموم: شرب ماء جوز الهند مفيد أيضا لطرد السموم من الجسم على سبيل المثال، إذا كان هناك أي تشكيلات حصوية أو تكوينات بلورية في الكلى، يمكن التخلص منها أيضا.

يساعد في الرضاعة الطبيعية: يحتوي ماء جوز الهند على مضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا ويساعد في حماية الأطفال حديثي الولادة من الكثير من الأمراض، لذا يجب على الأم المرضع أن تتناول ماء جوز الهند خلال فترة الرضاعة الطبيعية.