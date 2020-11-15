إعلام إسرائيلي: السلام مع بلادنا مطلب جماهيري... صورة

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، مؤخرا، تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر" وكانت عبارة عن صورة بعنوان: "السلام مع إسرائيل مطلب جماهيري"، وتنوعت ردود الأفعال بين المغردين بين مؤيد ورافض.

رسائل محبة وسلام من دول عربية لإسرائيل



بعد ان اكتشفت الشعوب العربية الحقيقة عن اسرائيل، ليس من الغريب ان تتطلع الى اقامة سلام معها لتنضم الى الدول الخمس التي سبقتها وهي مصر، الأردن، الإمارات، البحرين والسودان. هذا التوجه ينعكس في استطلاعات الرأي pic.twitter.com/kP8dIwy0eL — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 10, 2020

وبعض التعليقات كانت بالنفي فقد غرد، عادل يوسف، بعبارة قال فيها: " تطبعو مع الحكومات أما الشعوب مابتطبع ليوم الدين".

تطبعو مع الحكومات اما الشعوب ما بتطبع ليوم الدين — Adel Youssef (@Adelyoussef460) November 10, 2020

وبعض التعليقات كانت تلقي اللوم والشتائم، محمد الرشيدي غرد رافضا للتطبيع قائلا: "أنا من عمان وأرفض التطبيع مع كيان غاصب وهذا الحساب مليء بالأكاذيب وذر التراب على العيون. ويفترض تسمية هذا الحساب التهيئة للتطبيع وليس إسرائيل بالعربية، اليهود عموما عنصريين ويعتبرن أنفسهم أفضل البشر وحتى لو ابتسموا للاخرين ففي قرارة أنفسهم أنهم أدنى منهم".

أنا من عمان وأرفض التطبيع مع كيان غاصب وهذا الحساب مليء بالاكاذيب وذر التراب على العيون. ويفترض تسمية هذا الحساب التهيئة للتطبيع وليس إسرائيل بالعربية . اليهود عموما عنصريين ويعتبرن أنفسهم أفضل البشر وحتى لو ابتسموا للاخرين ففي قرارة أنفسهم أنهم أدنى منهم. — محمد الرشيدي (@MNM_rusheidi) November 10, 2020

ودعت تعليقات أخرى للانسحاب من الأراضي المحتلة، فقد علق حساب باسم "القيصر"، بعبارة: "ترجعولنا الجولان المحتل للسيادة السورية يصير بيننا سلام غير كذا بالأحلام يصير بيننا سلام".

ترجعولنا الجولان المحتل للسيادة السورية يصير بيننا سلام غير كذا بالأحلام يصير بيننا سلام ❤️🇸🇾. — القيصّر 🇸🇦🇸🇾. (@rmfc2all) November 10, 2020

وبعض التعليقات تناولت العلاقات السياسيه بين الدول، وعلق مغرد يدعى أبو فيصل قائلا: "العلاقات السياسيه بين الدول ،قد يتهيى لكم لكن التطبيع بالمعنى الشعبي و الجماهيري والعلاقات بينهما، بعيده كل البعد عنكم والدليل علاقاتكم مع مصر منذو اربعين سنه وهي عباره عن تبادل سفارات وبرتوكول فقط !!" وبعض التعليقات تناولت العلاقات السياسيه بين الدول، وعلق مغرد يدعى أبو فيصل قائلا: "العلاقات السياسيه بين الدول ،قد يتهيى لكم لكن التطبيع بالمعنى الشعبي و الجماهيري والعلاقات بينهما، بعيده كل البعد عنكم والدليل علاقاتكم مع مصر منذو اربعين سنه وهي عباره عن تبادل سفارات وبرتوكول فقط !!"

العلاقات السياسيه بين الدول ،قد يتهيى لكم لكن التطبيع بالمعنى الشعبي و الجماهيري

والعلاقات بينهما ،بعيده كل البعد عنكم

والدليل علاقاتكم مع مصر منذو اربعين سنه وهي عباره عن تبادل سفارات وبرتوكول فقط !! — ابو فيصل (@naif30330) November 10, 2020

وبعض التعليقات كانت مرحبة بهذه التغريدة، فقد غرد حساب يحمل اسم ، المهندسة، بعبارة :"أهلا بكم من العراق".

اهلا بكم من العراق — المهندسة (@RpPfOxxWdARpdhq) November 10, 2020

يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية أمريكية، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.