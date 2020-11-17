هدية من طراز رفيع... ريما فقيه تفاجئ زوجها في عيد ميلاده

فاجأت ملكة جمال أمريكا السابقة، ريما فقيه (من أصل عربي)، زوجها ​وسيم صليبي​، في عيد ميلاده بهدية من طراز رفيع.

ونشرت ريما فقيه بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، شريط فيديو وثقت من خلاله لحظات تقديم هديتها، وسط ردود أفعال متباينة من ضيوف عيد الميلاد، الذين حرصوا على توثيق اللحظة بكاميراتهم.

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وتبين من شريط الفيديو لفقيه أن الهدية عبارة عن سيارة "فورد" كلاسيكية من الطراز الرفيع، وضعت عليها ربطة حمراء للدلالة على أنها هدية، في وقت بدا على زوجها الذي ظهرت عليه علامات الذهول والإعجاب.

وقالت ريما الفقيه تعليقا على الفيديو:

عيد ميلاد سعيد لشريك الحياة، كان علي أن أحضر لك هذه السيارة إلى هنا يا حبيبي .. أتمنى تحقيق كل أحلامك يا حياتي.

يشار إلى أن ريما فقيه، هي عارضة أزياء ومهندسة لبنانية أمريكية، نالت جائزة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2010.