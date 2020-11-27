"فيسبوك" يكشف موعد إطلاق عملته الرقمية "ليبرا"

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، النقاب عن موعد انطلاق عملة "فيسبوك" الرقمية "ليبرا".

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، صباح اليوم الجمعة، أن عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا"، تستعد للانطلاق في يناير/كانون الثاني المقبل، نقلا عن ثلاثة مصادر لم تسمها من المشاركين في المشروع.

ونقلت الصحيفة عن لسان أحد المصادر أن رابطة "ليبرا" التي مقرها جنيف، التي ستصدر العملة وتشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار.

وتسعى الرابطة، التي تضم "فيسبوك" ضمن أعضائها البالغ عددهم 27، للحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية معينة، وذلك إلى جانب عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية.

يشار إلى أن العملات المستقرة قد صممت من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة مثل "بتكوين"، مما يجعلها نظريا أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات النقدية.

والعملة الرقمية الجديدة ترسم الطريق لنظام مصرفي جديد يعتمد على سرعة وسهولة عمليات الشراء وتحويل الأموال دون أي قيود أو رسوم بنكية مرتفعة،