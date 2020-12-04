هيكل غامض آخر يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية... فيديو

ظهر هيكل معدني يبلغ ارتفاعه 10 أقدام في ظروف غامضة فوق جبل بوسط كاليفورنيا هذا الأسبوع، ثم ما لبث أن اختفى فجأة في وقت مبكر يوم الخميس، فيما بدا أنه نسخة من هيكل ظهر واختفى في صحراء يوتا.

وقالت تيري بانيش، نائبة مدير مدينة أتاسكاديرو بولاية كاليفورنيا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 30 ألف نسمة بالقرب من مدينة سان لويس أوبيسبو الواقعة على الساحل "لا أستطيع أن أقول إنها كائنات فضائية، لكنها كانت هنا والآن اختفت"، بحسب رويترز.

Third mysterious metal monolith appears in California after the previous ones disappear pic.twitter.com/ZJsIFoQBda — The Sun (@TheSun) December 3, 2020

وأضافت "لقد ظهر (الأربعاء) فقط وفي منتصف الليل أخذه شخض ما"، لافتة إلى أن "إدارة الشرطة لدينا تحقق في الأمر، لكن لم يتم الإبلاغ عن سرقته".

وأثار الهيكل البالغ ارتفاعه 10 أقدام في يوتا، والذي عثر عليه مسؤولون كانوا يحصون كباش الجبال في صحراء نائية الشهر الماضي، دهشة في أنحاء العالم وجذب حشودًا من الزائرين لمشاهدته.

Third monolith appears in California



A new mystery metal #monolith has appeared atop a mountain in #Atascadero #California pic.twitter.com/n2Bzscwzya — Global News (@GlbBreakNews) December 3, 2020

وتم العثور على هيكل معدني لامع آخر الأسبوع الماضي في مقاطعة نيامت الجبلية في رومانيا بالقرب من قلعة داتشيان القديمة، قبل أن يختفي بعد ذلك بأربعة أيام يوم الثلاثاء.