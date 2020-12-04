المتهم في واقعة "سماح بنت شهاب" يكشف حقيقة الفيديو المتداول

كشف الشاب المتهم في الواقعة المعروفة إعلاميا في مصر بـ"سماح بنت شهاب"، عن حقيقة الفيديو المتداول عبر صفحات موقع "فيسبوك".

وقال الشاب لموقع "مصراوي" إن المقطع المتداول، الذي اتهم بسببه بالتشهير بالفتاة، ليس حقيقيًا.

وأكد الشاب، الذي يدعى "مصطفى بوخة"، أن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي، وأنه ليس الأول الذي يجري تصويره، كونه اعتاد تصوير مشاهد مشابهة لعشقه للتمثيل، وليس كما اعتقد البعض أنه للتشهير بفتاة

من جانبهم أوضح الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو أنهم أصدقاء بوخة، بمن فيهم الشاب الذي مثل دور العريس، مضيفًا أن شخصية شهاب حقيقية ويعمل حلاق، ولكن ليس لديه ابنه تسمى سماح، والجميع يعلم أنه على سبيل الهزار.

وأضاف أنه سوف يجري بث فيديو مباشر ومعه الأصدقاء المشاركين في مشهد الفيديو يوضحون فيه الحقيقة كاملة، وأن الموضوع مجرد مشهد تمثيلي هدفه الكوميديا.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن محافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، أنه جاري البحث عن بطل الفيديو، تمهيدًا للقبض عليه، والتأكد من حقيقة الفيديو.

يذكر أن رواد موقع "فيسبوك"، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو لشاب يقود سيارة، وبها مكبر صوت، متحدثًا من خلاله قائلًا: "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع النهاردة كتب كتابها وكانت ماشية معايا 4 سنين في الغردقة".