السعودية... كيف تتصرف حال تعرضك للابتزاز والتشهير الإلكتروني؟

كشفت هيئة حقوق الإنسان السعودية، اليوم الثلاثاء،عن آلية التحرك حال التعرض للابتزاز أو التشهير أو اختراق حسابات التواصل الاجتماعي.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق البلاغات الأمنية "كلنا أمن".

وأوضحت في تغريدة بحسابها على "تويتر" أن الجرائم الإلكترونية تشمل: المساس بالحياة الشخصية، والتهديد، وانتحال شخصية، والابتزاز، واختراق حسابات التواصل الاجتماعي "تويتر - إنستغرام – سناب شات – يوتيوب - فيسبوك – أخرى"، والتشهير، والنصب والاحتيال.

ساهم بالحد من وقوع الجرائم الإلكترونية ومنها الابتزاز والتشهير والتهديد عبر إبلاغك من خلال تطبيق البلاغات الأمنية #كلنا_أمن @kamnapp.#السعودية pic.twitter.com/VwwD6dkFBT — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) November 24, 2020

يشار إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودية فرض جملة من العقوبات تتناسب مع جسامة كل جريمة إلكترونية تتراوح بين السجن مدة عام واحد إلى عشرة أعوام، وفرض غرامة مالية تتراوح بين 500 ريال (نحو 133 دولارا) إلى 5 ملايين ريال (حوالي 1.33 مليون دولار).