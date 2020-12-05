غوغل تقرر إغلاق إحدى منصاتها

قررت شركة غوغل، عملاق الصناعات التكنولوجية، إغلاق إحدى منصاتها خلال العام المقبل 2021.

وأعلنت غوغل عزمها إنهاء منصة إنشاء الأجسام ثلاثية الأبعاد (بولي) Poly من خلال رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى مستخدمي المنصة تُعلِمهم فيها بأنها عازمة على إغلاق المنصة نهائيًا خلال العام المقبل، حسبما ذكر موقع "تك كرانش".

وأوضحت غوغل في رسالتها إنها ستغلق منصة Poly اعتبارًا من 30 حزيران/ يونيو 2021، واعتبارًا من 30 نيسان/ أبريل المقبل، لن يتمكن المستخدمون من تحميل أيٍ من النماذج الثلاثية الأبعاد على الموقع.

وتعتبر Poly أداة لإنشاء الأجسام الثلاثية الأبعاد المُحسَّنة لتقنية الواقع الافتراضي، وتتيح للمستخدمين سهولة إنشاء الأجسام ذات العدد المنخفض من السطوح باستخدام أدوات الواقع الافتراضي.

وصممت المنصة لتعمل بوصفها طريقة سهلة لإنشاء الأجسام الثلاثية الأبعاد وعرضها، ثم استخدام تلك الأجسام في ألعاب الواقع الافتراضي، وذلك بالمقارنة بأدوات الواقع الافتراضي التي تركز على النحت والفن، مثل: أداة Tilt Brush من غوغل، و Medium التي كانت تابعة لفيسبوك، ولكنها الآن تابعة لشركة أدوبي.

يُشار إلى أن Poly ليست المنتج الأول في مجالي الواقع الافتراضي والواقع المعزز الذي تنهيه غوغل، إذ سبق لها أن أنهت منصة الواقع الافتراضي المخصصة للأجهزة المحمولة Daydream.

ودفع الارتفاع الأولي في صناعة الواقع الافتراضي والواقع المعزز الكثير من الشركات الناشئة – التي تركز على الأجسام الثلاثية الأبعاد – إلى المراهنة بصورة كبيرة على إنشاء مكتبات توفر للعاملين في هذه الصناعة ما يحتاجونه من الأجسام الثلاثية الأبعاد.

يشار إلى أنه يمكن للمستخدمين الذي حملوا أجسامًا ثلاثية الأبعاد إلى منصة Poly تنزيل بياناتهم، ونماذجهم قبل الإغلاق النهائي للمنصة.