أبوظبي تطبق الرصد الآلي لمخالفة الهاتف وحزام الأمان في يناير

يتيعن على سائقي السيارات في أبوظبي، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، أن يكونوا أكثر حرصا على تجنب ارتكاب مخالفات مرورية خاصة بحزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذ سيتم رصدهم إلكترونيا حال ارتكاب هذه المخالفات.

واعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، سيتم استخدام منظومة الرادارات الخاصة والتي تقوم بالتقاط صور عالية الدقة وتحت ظروف مختلفة في مرور أبوظبي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويمكن للكاميرات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تحليل هذه الصور ورصد إذا كان السائق لا يستخدم حزام الأمان أو يستخدم الهاتف.

ويعمل النظام على إرسال إشعار للسائقين المخالفين عبر الرسائل النصية القصيرة تحثهم على تصحيح السلوك في وقته أثناء القيادة.

وكانت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أعلنت عن إنجاز نموذج السلامة المرورية والحد من الحوادث بإطلاق نظام "Vast" الرصد الآلي لمخالفات استخدام الهاتف وحزام الأمان أثناء القيادة في الأول من الشهر المقبل.