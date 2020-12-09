 بالهدف الأسرع... محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي لفريقه في دوري أبطال أوروبا.. فيديو‎

تمكن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من كتابة التاريخ، بعد إحرازه الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك ميتييلاند الدانماركي، في المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وجاء الهدف في المباراة التي أقيمت بين فريقه، ليفربول الإنجليزي وميتييلاند الدانماركي، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف صلاح في ميتلاند كامل مع الاعادات وبجودة ممتازة

بهذا الهدف انفرد صلاح ب صدارة الهدافين التاريخين في ليفربول ب 22 هدف

متخطي استفين جيرالد صاحب ال ٢١ هدف

لا تنسو المتابعه يا أساطير 🙏👌#محمد_صلاح pic.twitter.com/SyYISqusPW — مٰحَمّدُ- MOHAMED (@Mohamed88619453) December 9, 2020

وجاء هدف محمد صلاح بعد 55 ثانية فقط من بداية المباراة، ليعد أسرع هدف في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، على صعيد مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

🔴 Mohamed Salah is now Liverpool's all-time leading scorer in competition history (22 goals) - overtaking Steven Gerrard (21) ⚽️#UCL https://t.co/RJLaJjwn0s pic.twitter.com/5ir7WNOwzl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2020

من جهتها، أوضحت شبكة "أوبتا" للإحصاءات أن اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، واصل كتابة التاريخ، وأصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن رفع رصيده إلى 22 هدفا.

وكان الرقم التاريخي مسجلا باسم اللاعب، ستيفن جيرارد، بـ 21 هدفا.

55 - After just 55 seconds, Mohamed Salah's goal is the quickest Liverpool have ever scored in a UEFA Champions League game. Warm-up. pic.twitter.com/ouOecdhwaV — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020

وكان فريق ليفربول قد ضمن صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل نقطة واحدة لميتيلاند في المركز الأخير.