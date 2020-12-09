 بالهدف الأسرع... محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي لفريقه في دوري أبطال أوروبا.. فيديو‎

وجاء الهدف في المباراة التي أقيمت بين فريقه، ليفربول الإنجليزي وميتييلاند الدانماركي، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
هدف صلاح في ميتلاند كامل مع الاعادات وبجودة ممتازة— مٰحَمّدُ- MOHAMED (@Mohamed88619453) December 9, 2020
بهذا الهدف انفرد صلاح ب صدارة الهدافين التاريخين في ليفربول ب 22 هدف
متخطي استفين جيرالد صاحب ال ٢١ هدف
لا تنسو المتابعه يا أساطير 🙏👌#محمد_صلاح pic.twitter.com/SyYISqusPW
وجاء هدف محمد صلاح بعد 55 ثانية فقط من بداية المباراة، ليعد أسرع هدف في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، على صعيد مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.
🔴 Mohamed Salah is now Liverpool's all-time leading scorer in competition history (22 goals) - overtaking Steven Gerrard (21) ⚽️#UCL https://t.co/RJLaJjwn0s pic.twitter.com/5ir7WNOwzl— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2020
من جهتها، أوضحت شبكة "أوبتا" للإحصاءات أن اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، واصل كتابة التاريخ، وأصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن رفع رصيده إلى 22 هدفا.
وكان الرقم التاريخي مسجلا باسم اللاعب، ستيفن جيرارد، بـ 21 هدفا.
55 - After just 55 seconds, Mohamed Salah's goal is the quickest Liverpool have ever scored in a UEFA Champions League game. Warm-up. pic.twitter.com/ouOecdhwaV— OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020
وكان فريق ليفربول قد ضمن صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل نقطة واحدة لميتيلاند في المركز الأخير.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)