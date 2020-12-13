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    فتاة تعاني من السكري

    مشاكل صحية خطيرة يدل عليها التبول المتكرر

    © Photo / Pixabay//BioBarica
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    يقول الأطباء أن المعدل الطبيعي للتبول عند الأشخاص يتراوح ما بين 6 و 8 مرات في اليوم، وذلك في الحالة الطبيعية وبدون الإكثار من شرب السوائل.

    وفي حال شرب الكثير من السوائل والماء يصبح معدل التبول الطبيعي حوالي 10 مرات في اليوم، ولكن إن كان الأمر غير ذلك، فهو دليل على وجود مشكلة صحية معينة، وذلك بحسب تقرير صحي نشره موقع "ذا هيلث سايت".

    صورة بعنوان سقوط المطر، للمصور باتريك هوشنر، المؤهل إلى التصفيات النهائية لمسابقة مصوِّر الطقس لعام 2019 (اليابان)
    © Photo / Patrick Hochner/Weather Photographer of the Year 2019
    طبيبة تجيب... لماذا يحتاج الإنسان للتبول بكثرة في الشتاء
    وذكر التقرير أن أبرز المشاكل الصحية التي تسبب تبولا متكرر بشكل يفوق المعدل الطبيعي، وتشمل:

    مرض السكري

    يمكن أن تكون زيادة التبول علامة مبكرة على مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، إذ عند الإصابة بداء السكري، يتراكم الجلوكوز في الدم، الأمر الذي يجبر الكلى على تصفية الكميات الزائدة منه عن طريق التبول.

    عدوى المسالك البولية

    تحدث عدوى المسالك البولية عندما تصيب البكتيريا جزء من الجهاز البولي، مما قد يؤدي إلى تكرار التبول، ولكن يمكن علاج هذه العدوى بالمضادات الحيوية.

    تشكل الحصوات

    قد تكون حصوات الكلى أو المثانة سببا آخر لضرورة التبول بشكل متكرر، وهذه الحصوات هي نتيجة لتراكم بلورات من المعادن والبروتينات، والتي توجد بشكل شائع في البول، وتسبب الحصوات القريبة من المثانة بشكل خاص الحاجة للمزيد من التبول.

    التهاب المثانة الخلالي: يعرف أيضا باسم متلازمة المثانة المؤلمة، عبارة عن حالة مرضية مزمنة تسبب ضغط على المثانة والألم، وأحد أعراض هذه الحالة هو كثرة التبول، ولا يوجد علاج لها لكن ينصح بالإكثار من شرب الماء خاصة قبل النوم.

    القلق

    قد يؤدي القلق أيضا إلى كثرة التبول، لاحظ الأطباء أن الأشخاص الذين يعانون من القلق غالبا ما يشكون من تكرار التبول.

    الحمل

    عند حدوث الحمل أيضا يزداد معدل التبول عند النساء وذلك للتخلص من النفايات الزائدة والمتراكمة في الجسم، ويعود الأمر إلى طبيعته بعد انتهاء فترة الحمل.

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