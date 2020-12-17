5 تمارين تقضي على صداع التوتر في 5 دقائق

تشعر وكأن رأسك يكاد ينفجر، قد يكون الإجهاد هو السبب في الألم، ولكن الوضع الحالي الذي نحيا فيه الآن من جائحة كورونا إلى الضغوط اليومية الخاصة بالعمل والأسرة والأعباء المالية، جميعها كفيلة أن تدخلك في نوبة من صداع التوتر.

صداع التوتر، هو أكثر أنواع الصداع شيوعا، وفقا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية.

يحدص صداع التوتر بسبب الإجهاد، النوم غير الكافي، عادات الأكل غير الصحية.

إليك 5 تمارين بسيطة يمكنها أن تقضي على صداع التوتر في 5 دقائق، وفقا لموقع "لايف سترونج".

التمرين الأول

استخدم إصبعا واحدا لدفع ذقنك برفق للخلف، دون ثني العنق أو ثنيه لأسفل.

استمر على هذه الوضعية لمدة ثلاث إلى خمس ثوان، وكرر من خمس إلى 10 مرات في اليوم.

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يساعد هذا التمرين على علاج صداع التوتر، من خلال إعادة فقرات العنق المقوسة، نتيجة الجلوس لفترات طويلة أمام الكومبيوتر إلى وضعها الطبيعي مرة أخرى.

التمرين الثاني

ضع منشفة صغيرة على رقبتك أسفل قاعدة الجمجمة، وامسك كل طرف بيد، واسحب المنشفة برفق وبقوة متساوية من كلتا يديك.

مع الحفاظ على هذا الوضع، قم بتمديد رقبتك ببطء من خلال النظر لأعلى، واستمر في الوضع النهائي لمدة ثلاث إلى خمس ثوان.

عد إلى وضع البداية، ثم كرر من خمس إلى 10 مرات.

التمرين الثالث

ضع إحدى يديك خلف ظهرك، وارفع اليد الأخرى لأعلى وامسك أذنك العكسية.

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اسحب أذنك برفق نحو كتفك دون تدوير رقبتك، استمر لمدة 20 إلى 30 ثانية، وكرر التمرين من مرتين إلى ثلاث مرات قبل التبديل إلى الجانب الآخر.

التمرين الرابع

ارفع أحد أذرعك حتى 90 درجة، عند ارتفاع الكتف، وضع راحة يدك على إطار الباب.

حافظ على هذا الوضع وتقدم بإحدى ساقيك للأمام، ثم قم بإمالة صدرك للأمام لزيادة التمدد أكثر.

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استمر لمدة 20 إلى 30 ثانية، وكرر التمرين من مرتين إلى ثلاث مرات قبل التبديل إلى الجانب الآخر.

التمرين الخامس

قم بتشبيك أصابعك خلف ظهرك، ثم حاول أن ترفع ذراعيك لأعلى، دون دفع رأسك وصدرك إلى الأمام.

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استمر لمدة 20 إلى 30 ثانية وكرر التمرين من مرتين إلى ثلاث مرات.