نظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، أمس الأربعاء، ورشة عمل حول "مهارات إنتاج المحتوى الرقمي".

أطلق "يونا" ورشة عمل افتراضية حول مهارات إنتاج المحتوى الرقمي لفائدة إعلاميي "التعاون الإسلامي"، بالتعاون مع وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "أذرتاج""، لفائدة إعلاميي دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك ضمن سلسلة ورش عمل افتراضية للاتحاد حول "المبادرات الإعلامية الرقمية لمواجهة الأوبئة والكوارث"، وفقا لـ"sonna".

وقال المدير العام المكلف للاتحاد أحمد بن عبد الله القرني:

"إن الورش التي يقدمها خبراء دوليون في المحتوى الرقمي تهدف إلى تمكين الإعلاميين من مهارات الإعلام الرقمي عبر التطبيقات الحديثة في ظروف متنوعة لإنتاج مضامين سمعية وبصرية رصينة ومبتكرة".

وعرض مدير العلاقات الخارجية في وكالة "أذرتاج" سليمان إبراهيموف تجربة الوكالة في إنتاج المحتوى الرقمي خلال جائحة كورونا، والآليات التي اتبعتها الوكالة لإنتاج المحتوى الرقمي خلال حظر التجول والإغلاق والتكامل بين صانعي المحتوى في الميدان وغرف الأخبار في الوكالة، والإجراءات الوقائية التي اتخذتها لحماية مراسليها الميدانيين والمصورين المتواجدين في مكان الحدث.

بدوره قال خبير إنتاج المحتوى الرقمي الروسي، نائب رئيس "RT" أرتور سوكولوف:

" إن أهم مراحل إعداد المحتوى الرقمي تبدأ بالاختيار الجيد للموضوع وتحديد الجمهور وطبيعته، والتطبيقات المستخدمة في عملية الإنتاج، إضافة إلى المعرفة الجيدة بمهارات كتابة وتحرير النص للمحتوى الرقمي".

اتحاد “يونا” يطلق ورشة عمل افتراضية حول مهارات إنتاج المحتوى الرقمي لفائدة إعلاميي “التعاون الإسلامي” https://t.co/OpnWx1HLdn — SOMALI NEWS AGENCY (@SONNALIVE) December 17, 2020

وبين سوكولوف أهمية الاستفادة من مختلف المنصات الرقمية المتاحة لعرض ونشر المحتوى الرقمي للوصول إلى أوسع انتشار دون النظر إلى الوضع الراهن أو الطبيعة الراهنة لأي منصة على الرغم من أن بعض منصات التواصل بدأت مع هواة ولم تكن تحظى بالقيمة التي تحظى بها الآن مثل الانستقرام والتيك توك الذي يبدو أنه في الوضع الراهن يهتم بالمراهقين وفئة صغار السن، وقد يتوسع ليشمل الكبار في المستقبل.