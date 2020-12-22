علماء يكتشفون عادات تعجل من الشيخوخة وتجعلك تبدو أكبر سنا

الشيخوخة أمر لا مفر منه، ولكن يمكن إبطاء هذه العملية بالتخلي عن عدد من العادات.

وبحسب موقع "روس بالت"، اكتشف ذلك عدد من علماء جامعة أوسلو.

وجد الخبراء أن عادات مثل التدخين، ونمط الحياة الخامل، والنظام الغذائي السيئ، وتعاطي الكحول، تضيف 12 عامًا إضافيا إلى العمر الزمني البيولوجي (أي يبدو الشخص الذي يتعاطاها أكبر من عمره بـ 12 عاما). وفقًا للعلماء، تسمى هذه الظاهرة الشيخوخة السلوكية.

توصل الخبراء إلى استنتاجات مماثلة بعد دراسة بيانات 5000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا، حيث تمت مراقبة صحتهم لمدة 20 عامًا. وكان لدى معظمهم بطريقة أو بأخرى عادات سلبية واحدة أو اثنتين، وكان لدى 314 شخصًا أربع عادات سيئة في وقت واحد، بينما لم يمارس 387 شخصًا أي شيء من

هذا القبيل. نتيجة لذلك، بدت المجموعة الأخيرة بصريًا أصغر بكثير من عمرها، وكذلك أصغر من الأشخاص في المجموعات الأخرى.