بعد ضجة هيفاء وهبي بسبب صورة العريان... رضوى الشربيني توجه رسالة لأصالة

وجاءت رسالة الشربيني، دعما لأصالة بعد صدمتها التي أعلنت عنها بنشر صورة لطليقها المخرج طارق العريان مع موديل سورية، وبعد تدخل هيفاء وهبي التي هاجمت فيها العريان.

وقالت رضوى الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "إلى حبيبتي أصالة... زعلك غالي زيك والخاين لا يتزعل عليه ولا يتزعل منه... لا يستاهل دمعة واحدة منك ولا حتى كلمة عتاب... انسي وعيشي وحبي وارمي ورا ظهرك وانجحي أكتر وأكتر لأنك تستحقي... ربنا يعوض عليكي ويسعد قلبك يا روحي".

يشار إلى تداول مستخدمي "السوشيال ميديا" تعليقا، زعموا أنه صادر من حساب هيفاء وهبي الرسمي على "إنستغرام"، الذي يحمل "لفظا خارجا" وجهته إلى العريان، تعليقا منها على الصورة التي شاركتها أصالة نصري له مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، ووصفتها بأنها "أقسى صورة مرت عليها".

وبعد الجدل المثار، فاجأت هيفاء وهبي الجميع، مساء أمس الخميس، بنفيها أن يكون ذلك التعليق له علاقة بها، وأوضحت عبر خاصية "الستوريز" على "إنستغرام": "أحب أقول لمن ركب هذا البوست البشع أنك إنسان بتشبه الوصف الذي مكتوب فعلا، وبحب أقول للي صدقوا إن هذا بوست فعلا من عندي كان من الممكن أن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي، اقتصى التوضيح".

الى حبيبتى اصاله...زعلك غالى زيك و الخاين لا يتزعل عليه و لا يتزعل منه...لا يستاهل دمعه واحده منك و لا حتى كلمه عتاب...انسى و عيشى و حبى و ارمى ورا ظهرك وانجحى اكتر و اكتر لانك تستحقى...ربنا يعوض عليكى و يسعد قلبك يا روحى @AssalaOfficial — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) December 24, 2020

وانتشرت صورة العريان، تجمعه بعارضة الأزياء السورية، وأعادت أصالة نشر الصورة وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عم حاول صدق".

وتابعت أصالة: "فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس.. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصوره مو عاديّه.. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

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واختتمت أصالة تعليقها متوجهة بالحديث إلى جمهورها قائلة "سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري".

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع العريان عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليه قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي".