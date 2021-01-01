اللاعب المصري عمرو وردة يثير ضجة بتصريحات عن "قيم ومبادئ تعلمها في النادي الأهلي"... فيديو

أثار اللاعب المصري الدولي لكرة القدم، عمرو وردة، ضجة كبيرة بعد تصريحاته عن "قيم ومبادئ تعلمها في النادي الأهلي".

وأجرى برنامج "اللعيب" الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أمس الخميس، حوارا مع عمرو وردة، والذي أكد من خلاله أن تلقى الدعم المعنوي من جماهير النادي الأهلي المصري، باعتباره أحد أبناء الفريق، رغم كونه يلعب محترفا في صفوف نادي فولوس اليوناني.

وأكد وردة خلال حواره أنه بريء من تهمة التحرش الجنسي خلال معسكر المنتخب المصري لكرة القدم، في أمم أفريقيا 2019، بعد انتشار مقطع فيديو فاضح للاعب المصري، آنذاك، والذي أرسله لفتاة نشرته لاحقا عبر "تويتر"، بالإضافة إلى رسائل عبر "إنستغرام".

ويذكر أنه تم استبعاد اللاعب عمرو وردة من صفوف المنتخب المصري، حينئذ، على خلفية تلك الواقعة، بعدما برأ اللاعب نفسه من تلك التهمة، رغم أنه أشار خلال تصريحاته لاحقا إلى أن الواقعة حدثت قبل 3 سنوات.

وأوضح وردة أنه في حال عرض عليه أموال مثل اللاعب المصري، رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، والذي انتقل إلى صفوف غريمه، بيراميدز، في بداية الدوري الممتاز الحالي، لن يقبل الانضمام لبيراميدز، لأنه لا يرغب في "الفلوس" بقدر ما يرغب في دعم الجماهير، خاصة جماهير النادي الأهلي.

وتباينت ردود الأفعال على تصريحات عمرو وردة، خاصة ما يتعلق منها بـ"قيم ومبادئ تعلمها في النادي الأهلي"، حيث قال أحد المتابعين على الحساب الرسمي لبرنامج "الفيسبوك": الناس بتحب تتقمص دور الشرف والأمانة"، وأضاف آخر "كل الناس بقى لديها مبادئ".

وعلى الرغم من ورود آراء كثيرة في هذا السياق، فإن القليلين منهم قد ساند اللاعب المصري الدولي، عمرو وردة، حيث قال أحدهم "اجعل من محمد صلاح نموذجا في الأخلاق والقيم والمبادئ".