حسناء تعانق عمرو دياب... مشهد يسبب جدلا واسعا... صور

تسبب نشر صورة النجم المصري، عمرو دياب، مع امرأة فاتنة قيل إنها ملكة جمال لاتفيا، بحدوث جدل واسع بين المغردين حول طبيعة العلاقة التي تجمع النجم مع الشابة.

بدأت المشكلة عندما نشر الشاعر خالد تاج الدين، صورة للنجم المصري، عمرو دياب برفقة الفتاة معلقا عليها بعبارة صغيرة جاء فيها: "حلوة البدايات".

وتسببت الصورة والتعليق المرفق بحدوث الكثير من التكهنات حول طبيعة العلاقة التي تجمع النجم المصري عمرو دياب مع الحسناء التي ظهرت في الصورة والتي قيل إنها ملكة جمال لاتفيا، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بشؤون المرأة.

View this post on Instagram A post shared by Karolina Zubkova-Mattes (@karolinasfairytale)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة مع الكثير من الشائعات والتعليقات التي تؤكد أن "الفتاة تعرفت على دياب في دبي وبدأت بينهما قصة حب"، بحسب المجلة.

وأشارت المجلة إلى أنه وبعد التدقيق، تبين أن الشابة الفاتنة التي تم تداول صورتها مع النجم المصري عمرو دياب هي كارولينا زوبكوفا من مشاهير الأزياء والموضة والجمال في لاتفيا.

View this post on Instagram A post shared by Karolina Zubkova-Mattes (@karolinasfairytale)

بحسب المجلة، حصلت زوبكوفا على جائزة المدونين العالمية بالإضافة إلى أنها نالت جائزة خاصة عن عروض قدمتها في أزياء "الهوت كوتور"، بحسب المصدر.

ونشرت زوبكوفا صورة مع النجم المصري وهي تعانقه على صفحتها في "إنستغرام"، وكتبت معلقة على الصورة العفوية: "أخيرا التقيت صاحب هذه الابتسامة.. ماهي أغنيتكم المفضلة؟ (للنجم المصري)".