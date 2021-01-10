عادل إمام يودع آخر تلاميذ "مدرسة المشاغبين" بصورة حزينة

ودع الفنان العربي الكبير، عادل إمام، صديق العمل والفن والتمثيل وآخر أصدقاء مسرحية "مدرسة المشاغبين" الشهيرة في تغريدة له على "تويتر".

وجه الفنان المصري، عادل إمام، التعازي لوفاة زميله الفنان، هادي الجيار، آخر الرفاق في مسرحية "مدرسة المشاغبين".

وشارك عادل إمام على صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورة تجمعه مع الفنان الراحل، وكتب في المنشور: "البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار.. خالص العزاء للأسرة الكريمة".

وبحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بالفن والمشاهير، الصورة التي شاركها عادل إمام هي آخر صورة جمعته مع الفنان الراحل هادي الجيار.

ماتبقاش غير عادل امام ربنا يديله الصحه والعافيه يارب

وفاه #هادي_الجيار pic.twitter.com/tLHszPc3P2 — 🇪🇬Moon🇪🇬 (@moon99258581) January 10, 2021

ويعتبر الفنان عادل إمام هو آخر من تبقى على قيد الحياة من تلاميذ "مدرسة المشاغبين" الشهيرة بعد رحيل كل من هادي الجيار ومن قبله يونس شلبي وأحمد زكي وسعيد صالح.

رحلوا جميعا وتركوا بهجت الأباصيري (عادل إمام) وحيدا، أطال الله في عمره#وفاة_هادي_الجيار pic.twitter.com/NLC1x7P9LA — Geجورجrge ❤🌻 (@George62168032) January 10, 2021

ورحل أيضا جميع نجوم المسرحية المشاركين عدا الفنانة سهير البابلي، التي قدمت دور البطولة في المسرحية.

وكان الفنان هادي الجيار، توفى في الساعات الأولى من اليوم الأحد 10 يناير/ كانون الثاني، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكشف مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة ومكان دفن، حيث سيتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.