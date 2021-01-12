"تليغرام" ثاني الأكثر تنزيلا بين التطبيقات في أمريكا على خلفية الحجب المتزايد

احتل تطبيق "تليغرام"، الماسنجر الذي يحترم خصوصية المستخدمين، المرتبة الثانية بين التطبيقات الأكثر تنزيلاً في الولايات المتحدة بعد الحجب المتزايد في الولايات المتحدة.

موسكو، 12 يناير – سبوتنيك. ويأتي ذلك بعد تحديث تطبيق "الواتساب" سياسة الخصوصية التي تجبر المستخدم الموافقة على مشاركة بياناته الخاصة مع شركات تابعة لـ"فيسبوك".

وبحسب صحيفة "تلغراف"، حدث ذلك يوم الأحد بعد أن حجبت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وانستغرام حسابات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإزالة شركتي "آبل" و"غوغل" تطبيق "بارلر"، الذي تمتع بشعبية بين مؤيدي ترامب، من متاجر التطبيقات.

وأفادت أستاذة دراسات المعلومات بجامعة ماريلاند، جين غولدباك، للصحيفة لأن تلغرام قد يصبح "ملجأً لمدة أطول" لمؤيدي ترامب، لأن احتمال حجبه أقل من تطبيق "بارلر"، الذي استخدمته فقط المجموعات اليمين المتطرف ما سمح لشركتي "آبل" و"غوغل" بالسيطرة عليه.

وكان مؤسس تليغرام، بافل دوروف، قد أعلن استعداد تطبيق تلغرام للحجب من قبل الشركتين المذكورتين، حيث سيتمكن المستخدمون من استخدام البرنامج عبر متصفح الإنترنت، وسيكون نسخة ويب مريحاً للاستخدام عبر الهاتف.