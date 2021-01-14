بخطوات بسيطة... تحضير بودرة البصل والثوم في المنزل

تدخل بودرة الثوم وبودرة البصل ضمن العديد من وصفات الطعام، حيث تعطيها نكهة مميزة، كما أنها تغني في بعض الأحيان عن استعمال الثوم والبصل الطازج.

عرضت بوابة "أخبار اليوم" طريقة إعداد بودرة الثوم والبصل منزليا، من خلال خطوات تتطلب القليل من الوقت والمجهود، كما أنها توفر المال بطبيعة الحال.

بودرة الثوم

1-قشري فصوص الثوم، واغسليها بالماء، ثم جفّفيها جيداً.

2-اخلطي 1 كيلوغرام من الثوم بـ 2 ملعقة كبيرة من الملح وافردي فصوص الثوم المملحة على صينية.

3-أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقاً من أجل تحميص فصوص الثوم وتجفيفها.

4-قلبيها من حين إلى آخر منعا لاحتراقها.

5-أخرجي الصينية من الفرن، واتركي الثوم يبرد، ثم اطحني الفصوص بعدها بواسطة مطحنة كهربائية حتى تحصلي على بودرة ناعمة جداً.

بودرة البصل

احتفظي ببودرة الثوم في برطمان زجاجي محكم الإغلاق واحفظيه في الثلاجة.

1-قشري كمية البصل، واغسليها، ثم قطعيها إلى حلقات أو جوانح رفيعة، وفكيها عن بعضها البعض.

2-ضعي حلقات البصل في صينية فرن، وسخني الفرن وأدخلي الصينية مدة 20 دقيقة تقريباً، أطفئي الفرن واتركي الصينية في الفرن حتى يبرد البصل.

3-أخرجي صينية حلقات البصل من الفرن بعدما بردت واكتسبت لوناً ذهبياً، اتركيها جانباً حتى تجف تماماً مدة ساعة تقريباً.

4-جهزي المطحنة الكهربائية، واطحني حلقات البصل حتى تحصلي على بودرة بصل.

عبئي بودرة البصل في علب التوابل الخاصة لديك أو في برطمان.