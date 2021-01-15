الفنانة المصرية ميرهان حسين تتحول إلى ميريام فارس.. رقصة أثارت تفاعلا.. فيديو

أحدثت الفنانة المصرية ميرهان حسين، جدلا واسعا لدى محبيها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو لقيامها بأداء رقصة على المسرح.

وظهرت الفنانة المصرية وهي تقلد النجمة اللبنانية، ميريام فارس، من خلال أسلوب العرض وطريقة ارتداء الملابس وتصفيف الشعر وغيرها من التفاصيل.

وانقسم رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب مجلة "لها"، بين من اعتبر أن الفنانة المصرية لن تستطيع تقليد ميريام فارس، وبين من اعتبرها "نسخة طبق الأصل" عن الفنانة اللبنانية.

View this post on Instagram A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima)

وحقق مقطع الفيديو في وقت قصير أكثر من 473 ألف مشاهدة بعد ساعات من نشره على صفحة الفنانة المصرية في "إنستغرام".

يذكر أن، الفنانة المصرية ميرهان حسين، تتمتع بموهبة فريدة من خلال قدرتها على تقليد الفنانين والشخصيات بشكل عام، وشاركت في برنامج المواهب "ستار أكاديمي".