زاهي حواس يتحدث عن "الزئبق الأحمر" وعلاقته بسائل التحنيط... فيديو

تحدث عالم الآثار المصري، زاهي حواس، عن ما يسمى بالزئبق الأحمر، الذي ادعى البعض أنه تم اكتشافه في المقابر الفرعونية.

جاء ذلك خلال حديث حواس في لقاء في ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي نفى فيه وجود ما يسمى بالزئبق الأحمر.

وأعرب حواس عن حزنه وأنه شعر بضياع مصر يوم الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، عندما شاهد ألف شخص داخل المتحف المصري.

وقال حواس: "الحمد لله كل اللي كان داخل المتحف المصري كان بيدور على الزئبق الأحمر والذهب"، نافيًا أن يكون هناك ما يسمى بالزئبق الأحمر مشيرا إلى أنه مجرد ادعاءات وتخيلات لدى البعض.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف مقبرة ووجد سائل داخل تابوت فيها، وتم وضعه في زجاجة، وحفظوه في الأقصر، وخدعوا الناس وقالوا زئبق، لكنه في حقيقة الأمر سائل تحنيط، مردفا "الذهب كان مقفولًا عليه والمتحف كان ضلمة".

وأضاف عالم الآثار المصري: "تمت سرقة 54 قطعة أثرية وتم إعادتها مرة أخرى وتم سرقة تمثال لإخناتون، وألقى به من حصل عليه في القمامة، مؤكدا أن "ربنا أنقذ المتحف المصري".